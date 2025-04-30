العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمضي بثبات نحو مرحلة وطنية جديدة، عنوانها التحديث الشامل، وغايتها الإنسان الأردني، الذي كان على الدوام محور الرؤية الملكية وركيزة الدولة.



جاء ذلك خلال لقائه ، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاربعاء، وفدًا من أبناء عشيرة المصري.



وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، هي امتداد لنهج هاشمي راسخ يؤمن بأن بناء الدولة لا يتم إلا بتماسك الجبهة الداخلية، ووحدة الصف.



ولفت إلى أن التحديات التي يواجهها الأردن اليوم، داخلياً وإقليمياً، تتطلب إدراكًا عميقًا للمخاطر، لاسيما ما يُروج له من حملات تستهدف زعزعة ثقة الشباب بهويتهم وثوابتهم، مؤكدًا أن الرهان يظل معقودًا على وعي الشباب الأردني وولائهم لوطنهم.

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