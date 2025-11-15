العيسوي يرعى فعاليات يوم طبي مجاني في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بعنوان (صحة العمر الذهبي)

03:51 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، فعاليات اليوم الطبي المجاني السابع الذي نظمه نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بالتعاون مع شركة النبلاء للتنمية المستدامة، وبشراكة مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني ومؤسسة الغذاء والدواء ومستشفى الأمير حمزة والمستشفى السعودي وعدد من المؤسسات والشركات الداعمة. اضافة اعلان





ويشتمل اليوم الطبي، الذي أقيم في مقر النادي، تحت شعار "صحة العمر الذهبي"، على تقديم استشارات وفحوصات طبيّة مجانية، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز جودة الحياة لدى كبار السن.



وجال العيسوي، بحضور رئيس الهيئة الإدارية للنادي المهندس عبدالرحيم البقاعي وشخصيات طبية وأكاديمية وممثلي مؤسسات شريكة، في أقسام اليوم الطبي المجاني، حيث اطّلع على الخدمات المقدمة للمراجعين.



وفي كلمة له في بداية الحفل بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم الطبي المجاني، عبّر العيسوي عن اعتزازه بالمبادرات المجتمعية التي ينظمها نادي الخريجين، والتي تعكس روح العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تمثل تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تضع صحة الإنسان الأردني وكرامته في مقدمة الأولويات الوطنية.



وأشار العيسوي إلى أن مقر النادي هو أحد ثمار المكرمة الملكية السامية التي حظي بها نادي الخريجين، والتي هدفت إلى دعم دوره المجتمعي والإنساني ومنحته القدرة على إطلاق مبادرات صحية واجتماعية تخدم المجتمع.



وأكد العيسوي أهمية عقد الأيام الطبية المجانية التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي، والتي تأتي انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاهتمام بالقطاع الصحي، ودعم الجهود التطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.



وبين أن ما يقدمه نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية من مبادرات تطوعية وإنسانية يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني الواعي والمؤمن بدوره الوطني، وأن استمرار مثل هذه الفعاليات يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل، التي هي من أبرز سمات الشخصية الأردنية الأصيلة.



واستُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقتها نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي، الوزيرة السابقة نسرين بركات، رحّبت فيها براعي الحفل والحضور والمشاركين، مستعرضة أهداف النادي ونشاطاته وبرامجه الهادفة إلى خدمة الخريجين والمجتمع المحلي، ومؤكدة حرص النادي على استمرارية هذه المبادرات التطوعية ذات البعد الإنساني والتنموي.



فيما ألقى الدكتور طارق كنعان، رئيس قسم جراحة الأعصاب في الجامعة الأردنية وأحد خريجي الكلية العلمية الإسلامية عام 1990، كلمة أشار فيها إلى تجربته الشخصية مع مدارس الكلية العلمية الإسلامية وأثرها في إعداد جيل من الملتزمين بخدمة وطنهم، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي لدى جيل الشباب في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.



وتحدث الدكتور علي السعودي، مؤسس مجموعة السعودي الطبية ومستشفى السعودي في الأردن، عن مفهوم Patient-Centered Care، الذي يعتمده مستشفى السعودي، موضحًا أن الرعاية المرتكزة على المريض، التي يقدمها المستشفى، هي منهجية تضع احتياجات المريض وتجربته في مقدمة أولويات المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم يهدف إلى خلق بيئة علاجية يشعر فيها المريض بالطمأنينة من خلال التواصل المستمر والاستماع إلى متطلباته، وأن يجد الفريق الطبي إلى جانبه في كل خطوة، بما يضمن تقديم رعاية صحية أكثر إنسانية وجودة، دون تعرض لأي استغلال أو زيادة في كلف العلاج.



وتحدث الدكتور موسى العجلوني، مستشار أول الأنظمة الصحية وإدارة المستشفيات ورئيس لجنة صحة المجتمع في منطقة الجبيهة، عن دور اللجنة وتعاونها مع مركز صحي الجبيهة الشامل ومع باقي مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم المواطنين، مؤكدًا أهمية الأيام الطبية المجانية في تعزيز ثقافة الوقاية والتكافل الصحي، مشيدًا بجهود النادي وشركائه في تنظيم هذه الفعاليات التي تستهدف فئة كبار السن.



فيما أكد الدكتور كفاح أبو طربوش، مدير مستشفى الأمير حمزة، أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



من جانبها، أشارت الدكتورة لارا برقان، مؤسس شركة النبلاء للتنمية المستدامة، إلى دور الشركة في دعم المبادرات ذات الطابع الإنساني، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع، مشيرة بهذا الصدد إلى حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية التي تنفذها الشركة في مختلف محافظات المملكة.



وفي ختام الحفل، سلّم العيسوي دروعًا تقديرية للشركاء والمؤسسات الداعمة لليوم الطبي، الذي اشتمل أيضًا على محاضرات وورش تدريبية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين النادي وجهات طبية مشاركة.



يُشار إلى أن الورشات والمحاضرات التدريبية مجانية ومعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات تجديد مزاولة المهنة، والتي تُنظَّم من منصة Pharmtrain، إحدى مبادرات النبلاء للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية وIECA Health & Live Well Network، في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية.



ويشارك في ورشات العمل اتحادات طلابية من جامعات رسمية وخاصة: الأردنية، والهاشمية، وجرش، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة، وجامعة العلوم التطبيقية، في حين يُلقي المحاضرات مختصون من جامعات رسمية وخاصة وشركات متخصصة.