العيسوي يزور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

11:15 ص

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الوكيل الإخباري- تشرفت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، معالي السيد يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، إلى محمية غابات اليرموك، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد المبادرات الملكية المنفذة في محافظة إربد. اضافة اعلان





وتفقد العيسوي عدداً من مشاريع المبادرات الملكية الجاري تنفيذها حالياً في المحافظة، والتي شملت مشروع النزل البيئي في محمية غابات اليرموك. وكان في استقباله عطوفة السيد فادي الناصر، المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، يرافقه وفد من الإدارة التنفيذية للجمعية، وبحضور عطوفة السيد رضوان العتوم، محافظ إربد، وسعادة السيد خلدون بني هاني، رئيس مجلس محافظة إربد، ورئيس بلدية خالد بن الوليد، السيد يوسف محامدة.



رافق عطوفة السيد فادي الناصر معالي العيسوي في جولة تفقدية للاطلاع على المشروع الذي تعمل الجمعية على تنفيذه، والممول من قبل الديوان الملكي العامر، وبالتعاون مع مجلس محافظة إربد ووزارة السياحة، مقدماً له شرحاً مفصلاً حول سير العمل والأثر الإيجابي المتوقع على المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز البعد التنموي وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة.



يحتوي مشروع النزل البيئي، الذي يُنفذ في محمية اليرموك، على 20 شاليهاً، ومبنى ضيافة يضم 10 غرف فندقية، بالإضافة إلى مبنى للزوار، بهدف تعزيز وتنشيط الحركة السياحية الداخلية وجذب السياح والزوار العرب والأجانب. كما يشمل المشروع مبنى للمطعم والخدمات، ومسارات سياحية، وترسات تتمتع بإطلالات بانورامية على المحمية.



ويولي جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً خاصاً بالنهوض بالقطاع السياحي كأحد روافد الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق وإنشاء مشاريع سياحية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية.