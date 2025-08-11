العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور

وخلال زيارته الى بيت عزاء الفقيد في منطقة مدينة الرياضية، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي الفقيد وعموم عشائر الصقور، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
