الإثنين 2025-08-11 05:59 م
 

العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور

العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور
العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور
 
الإثنين، 11-08-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة الشاب فارس الصقور، نجل النائب مجحم الصقور.

اضافة اعلان


وخلال زيارته الى بيت عزاء الفقيد في منطقة مدينة الرياضية، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي الفقيد وعموم عشائر الصقور، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع

طب وصحة خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع

ا

أخبار محلية دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون

ل

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية" تلتقي وفدًا من نادي سلوان المقدسي

ل

أخبار محلية اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي

"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

ا

اقتصاد محلي شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية

ل

أخبار محلية جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا

تعبيرية

أخبار محلية "الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة



 
 





الأكثر مشاهدة