العيسوي يعزي عشيرتي البطوش والعدوان

ففي منطقة الطيبة، بلواء المزار الجنوبي، في محافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج محمد محمود الذيابات البطوش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البطوش، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المحامي والقاضي السابق، عباس عبدالحميد العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
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