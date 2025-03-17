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العيسوي يعزي عشيرتي البطوش والعدوان

العيسوي يعزي عشيرتي البطوش والعدوان
العيسوي يعزي عشيرتي البطوش والعدوان
 
الإثنين، 17-03-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي البطوش والعدوان.اضافة اعلان


ففي منطقة الطيبة، بلواء المزار الجنوبي، في محافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج محمد محمود الذيابات البطوش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البطوش، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المحامي والقاضي السابق، عباس عبدالحميد العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
 
 
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