العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للوزير الأسبق جمال الصرايرة

وخلال الزيارة، نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالصحة والعافية للصرايرة، وتمنياتهما له الشفاء العاجل وتمام العافية.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تبدأ بصيانة الطريق الصحراوي بين الحميمة والقويرة
-
خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية
-
بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
ماذا قال الحنيطي عن استعدادات الجيش في المنطقة العسكرية الوسطى؟
-
تحديث على حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين
-
اليوم الوطني للقراءة.. تعزيز للهوية الوطنية وبناء للمجتمعات المعرفية
-
خريسات يتفقد "زراعة العقبة" والمركز الزراعي في مركز الجمرك
-
الملك: الأردن على أتم الاستعداد كما هو دوما لحماية سيادته وأمنه