الأحد 2025-09-28 06:44 م
 

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للوزير الأسبق جمال الصرايرة

العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا
العيسوي
 
الأحد، 28-09-2025 04:52 م
الوكيل الإخباري-    زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، الوزير الأسبق جمال الصرايرة في المستشفى للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به وألزمته سرير الشفاء.اضافة اعلان


وخلال الزيارة، نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالصحة والعافية للصرايرة، وتمنياتهما له الشفاء العاجل وتمام العافية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية اعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي

ك

فلسطين نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن "إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن"

مصر تضيق ذرعاً بإثيوبيا وتوجه لها رسالة حاسمة

عربي ودولي مصر تضيق ذرعاً بإثيوبيا وتوجه لها رسالة حاسمة

ل

أخبار محلية الأشغال تبدأ بصيانة الطريق الصحراوي بين الحميمة والقويرة

خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية

أخبار محلية خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية

ن

عربي ودولي استطلاع يظهر صاحب أدنى شعبية بين رؤساء وزراء بريطانيا عبر التاريخ

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

ل

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي عن استعدادات الجيش في المنطقة العسكرية الوسطى؟



 
 





الأكثر مشاهدة