العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للوزير الأسبق جمال الصرايرة

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، الوزير الأسبق جمال الصرايرة في المستشفى للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به وألزمته سرير الشفاء. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالصحة والعافية للصرايرة، وتمنياتهما له الشفاء العاجل وتمام العافية.