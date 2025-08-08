الجمعة 2025-08-08 08:32 م
 

الغذاء والدواء: لا حالات تسمم جماعي بسبب موجة الحر

مبنى مؤسسة الغذاء والدواء
مبنى مؤسسة الغذاء والدواء
 
الجمعة، 08-08-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري-  أكد مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خالد الروسان، الجمعة، أنه لم تُسجَّل أي حالة تسمم جماعي نتيجة موجة الحر حتى الآن، وإنما تم رصد حالات فردية ناجمة عن سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين.

وقال الروسان إن المؤسسة نفذت حملات توعوية منذ صباح اليوم، حرصًا على الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الرقابة الدورية، مشيرًا إلى أنه تم تشديد الرقابة على محال الحلويات تزامنًا مع صدور نتائج التوجيهي.

وأهاب بالمواطنين ضرورة اتخاذ التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الغذاء المتداول في المنشآت الغذائية ومستودعات المواد الغذائية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، تزامنًا مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة وارتفاع درجات الحرارة.

وكانت المؤسسة قد دعت إلى ضرورة تفقد كفاءة أجهزة التبريد والتجميد، ووسائل نقل المواد الغذائية المبردة بشكل دوري، لا سيما عند التعامل مع المواد الغذائية سريعة التلف، مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومشتقات الحليب والألبان، وذلك وفقًا للاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بشأن تداول ونقل المواد الغذائية.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، و"الواتسآب" على الرقم 0795632000.

