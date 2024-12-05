الفناطسة: توفير وسائل الإسعاف الطبي يعزز السلامة المهنية في بيئة العمل

وأضاف الفناطسة، أن الاتحاد اطلع على بنود القرار الجديد، والذي تضمن تعديلات ضرورية، على القرار السابق الذي صدر في عام 1997، مشيرا إلى أن القرار تضمن تفاصيل بشأن خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال، وعدد صناديق الإسعافات الأولية التي يجب توفيرها، كما أنه أوضح المواد الطبية التي يجب أن يحتويها مثل لاصقات طبية، وشاش ولفائف وغيرها من مواد وأدوات صندوق الإسعافات الأولية.
وأوضح الفناطسة، أن على أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية مسؤولية كبيرة بأن يتم تنفيذ ما ورد في هذا القرار من تدابير على أرض الواقع، والالتزام بما نص عليه، داعيا في الوقت ذاته، وزارة العمل إلى تنظيم حملات تفتيش بشكل دوري يشمل جميع القطاعات، من أجل ضبط المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة، والقرار الخاص بأجهزة ووسائل الإسعاف الطبي.
ودعا الفناطسة، العاملين في شتى القطاعات الاقتصادية إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل القرار، مشيرا إلى أن الاتحاد أعاد نشره على المنصات الرقمية التابعة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
لسكان العقبة والمتوجهين إليها.. اغلاقات غداً في شوارع مؤدية لمسارات المارثون
-
إطلاق تطبيقين ذكيين لدعم المزارعين
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس
-
دهس مواطن على دوار المدينة الطبية .. وإصابة بالغة بتصادم على طريق البتراء في اربد
-
وفاة الوكيل بالأمن العام خالد الشراب
-
قطع مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل (أسماء)
-
أيام قرطاج السينمائية 35 تكرم السينما الأردنية
-
بلدية بني عبيد تُنهي مشروع الخلطات الإسفلتية في إيدون