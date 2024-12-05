الفناطسة: توفير وسائل الإسعاف الطبي يعزز السلامة المهنية في بيئة العمل

12:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712355 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن القرار الذي صدر عن وزارة العمل مؤخرا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي؛ خطوة عملية مهمة، من شأنها تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يحمي سلامة العمال ويحافظ على صحتهم جراء الأخطار المهنية التي يتعرضون لها ضمن بيئة العمل. اضافة اعلان





وأضاف الفناطسة، أن الاتحاد اطلع على بنود القرار الجديد، والذي تضمن تعديلات ضرورية، على القرار السابق الذي صدر في عام 1997، مشيرا إلى أن القرار تضمن تفاصيل بشأن خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال، وعدد صناديق الإسعافات الأولية التي يجب توفيرها، كما أنه أوضح المواد الطبية التي يجب أن يحتويها مثل لاصقات طبية، وشاش ولفائف وغيرها من مواد وأدوات صندوق الإسعافات الأولية.



وأوضح الفناطسة، أن على أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية مسؤولية كبيرة بأن يتم تنفيذ ما ورد في هذا القرار من تدابير على أرض الواقع، والالتزام بما نص عليه، داعيا في الوقت ذاته، وزارة العمل إلى تنظيم حملات تفتيش بشكل دوري يشمل جميع القطاعات، من أجل ضبط المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة، والقرار الخاص بأجهزة ووسائل الإسعاف الطبي.



ودعا الفناطسة، العاملين في شتى القطاعات الاقتصادية إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل القرار، مشيرا إلى أن الاتحاد أعاد نشره على المنصات الرقمية التابعة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.