القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

وتم تحريك زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة فور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، وإخلاء المركب من الطاقم والحيلولة دون غرقه أو وقوع أي إصابة، ليعكس بذلك مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية.
-
أخبار متعلقة
-
موعد تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة البكالوريوس
-
الحكومة توضح حول سلامة مياه الشرب ومياه الري للمزروعات في الأردن
-
القوات المسلحة لن تسمح باستخدام المجال الجوي تحت أي ظرف
-
الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة
-
محمد الخشمان يكتب : الاقلام المسمومه والمسيئين للوطن والمواطنه الصالحه
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي
-
تفاصيل سقوط "ونش" تابع لإحدى البواخر الراسية بميناء العقبة
-
بيان صادر عن شركة كهرباء إربد