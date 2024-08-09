القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

الوكيل الإخباري- تمكنت زوارق القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الجمعة، من اخلاء وانقاذ مركب سياحي تعرض للغرق أثناء إبحاره في خليج العقبة.



وتم تحريك زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة فور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، وإخلاء المركب من الطاقم والحيلولة دون غرقه أو وقوع أي إصابة، ليعكس بذلك مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية.