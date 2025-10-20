الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها

الوكيل الإخباري- طالب مهتمون بالشأن السياحي في محافظة الكرك بضرورة وضع خطة سياحية منهجية لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها، وذلك ضمن برامج سياحية متكاملة ينعكس أثرها على التنمية المستدامة.

وأكدوا، في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية تقديم حزم سياحية جذابة، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي وتحسين البنية التحتية للمواقع والمسارات السياحية والترويج للمواقع الأثرية والتاريخية.



ومن بلدة المنشية الواقعة شمالي محافظة الكرك، قال الناشط السياحي أحمد الجعافرة إن المسارات السياحية تولد فرصا جديدة لتكون نقطة جذب جدية للاستثمار في قطاع السياحة وإبراز دور المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والتعريف بالأماكن التراثية وما يرتبط بها من الحكايات الشعبية والطقوس والممارسات في المجتمعات المحلية، إضافة إلى دعم أبناء المجتمعات المحلية وأصحاب الحرف اليدوية التقليدية، وإيجاد فرص عمل للشباب.



وقال رئيس جمعية دار الكرك للتراث والسياحة الدكتور محمود الرهايفة إن تجربة المسارات السياحية تستدعي المزيد من دعمها من خلال توجيه الوفود السياحية إليها، والترويج لها، ودعم الأسر المنتجة والمجتمعات المحلية لتنفيذ مشاريعهم، وتجويد خدمات البنى التحتية ضمن هذه المسارات، والتفكير باستحداث مسارات جديدة.



ومن لواء المزار الجنوبي، أوضح الناشط السياحي أبو أحمد الخرشة أن دمج المسارات السياحية تساهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وتنوعها بين البيئية والتراثية يجعلها عنصر جذب للزوار من مختلف المحافظات.



ومن بلدة سول، الواقعة جنوبي محافظة الكرك، أكد الناشط السياحي ابراهيم الصرايرة أهمية إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بإدارة المواقع الأثرية وصونها واستدامتها، باعتباره شريكا أساسيا في تحسين وتطوير التجربة السياحية، بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية.



ومن بلدة العمرية، الواقعة جنوبي محافظة الكرك، أشار العامل في المجال السياحي عاصم الشماعين إلى أن دمج المسارات السياحية سيساهم في إطالة مدة إقامة السائح ويخلق مزيجا متنوعا يجمع بين الثقافة والسياحة، لعشاق المسارات وروادها من خلوة وتأمل واستكشاف ومعرفة، وإثراء للهوايات الأمر الذي سيساهم في تعزيز الحراك الثقافي والسياحي بما يعود بالنفع على كافة القطاعات.



بدوره، قال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة إن المديرية تسير وفق خطة سياحية منهجية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع السياحي في المحافظة وتفعيل المسارات السياحية، وإيجاد البنية التحتية المناسبة للمواقع السياحية والأثرية.