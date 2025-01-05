اللواء المتقاعد الدكتور عادل الوهادنة يكتب ..السياسة الخارجية الأردنية نهج بعيد المدى

الوكيل الإخباري- إدارة السياسة الخارجية الأردنية هي نموذج فريد قائم على فهم عميق للمعضلات المحيطة، وتحليلها ضمن سياقاتها الدقيقة، مع العمل على تحقيق توازن استراتيجي يخدم مصلحة الأردن أولاً، ويُراعي في الوقت ذاته مصالح الأطراف الأخرى.

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إنها سياسة تتجاوز الانفعالات والعواطف، لتُبنى على منهجية مدروسة وإشراف مباشر من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يوجهها بثقة وحنكة تجعلها محل احترام وثقة إقليمية ودولية.



هذه السياسة تقوم على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، فتتحول في كثير من الأحيان من مجرد استجابة للأزمات إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع الملتهب نحو حالة من الاستقرار.