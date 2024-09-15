المؤسسة المدنية: لا عطلة غدا الإثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الاثنين، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً لمتابعة صفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غداً.