الإثنين 2025-10-06 12:11 م
 

المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 12:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، عن إطلاق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي، بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني – تشرين الأول، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لدى مختلف شرائح المجتمع.اضافة اعلان


ووفق بيان، تُبَثُّ رسائل الحملة التوعوية عبر صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى الشاشات الإعلانية في شوارع العاصمة، وذلك بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى ومنتدى المدن الذكية، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين.

وأكد المركز أن التوعية بالأمن السيبراني ليست محصورة بشهر تشرين الأول فقط، بل هي جهد وطني متواصل على مدار العام، في ظل ما يشهده العالم من تنامي التهديدات الرقمية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، من محاولات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، وصولًا إلى الهجمات السيبرانية واسعة النطاق التي قد تؤثر على قطاعات حيوية.

وبيّن المركز، في البيان، أهمية تكثيف هذه الجهود خلال شهر التوعية العالمي، كفرصة لتوحيد الرسائل وتحفيز المجتمع على تبني السلوكيات الرقمية الآمنة.

ويأتي استمرار حملة "تلميحة رقمية" للعام الرابع على التوالي، تأكيدًا على التزام المركز وشركائه بنشر الوعي الرقمي، وتزويد الأفراد بإرشادات وقائية ونصائح عملية تساعدهم على حماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية المتزايدة.
 
 
