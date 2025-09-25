المستحقون لرديات صندوق الاسكان العسكري (اسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بضرورة مراجعة الضباط المستفيدين من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية المبينة أسماءهم أدناه بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحــد الموافق 28/09/2025 لاستلام مبالغ الرديات المستحقة لهم بعد أن انهوا سداد القروض الممنوحة لهم.



وتاليا الاسماء:

