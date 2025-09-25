الخميس 2025-09-25 02:22 م
 

المستحقون لرديات صندوق الاسكان العسكري (اسماء)

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 25-09-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بضرورة مراجعة الضباط المستفيدين من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية المبينة أسماءهم أدناه بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحــد الموافق 28/09/2025 لاستلام مبالغ الرديات المستحقة لهم بعد أن انهوا سداد القروض الممنوحة لهم.

وتاليا الاسماء:

اضافة اعلان

 


Image1_9202525122613317231391.jpg
Image2_9202525122613317231391.jpg
Image3_9202525122613317231391.jpg
Image4_9202525122613317231391.jpg
Image1_9202525122650625889581.jpg
Image2_9202525122650625889581.jpg
Image3_9202525122650625889581.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة