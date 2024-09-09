المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات غذائية لأهالي غزة

وقال قائد قوة المستشفى: "استكمالاً لدور المستشفى الإنساني والإغاثي، والذي يجسد مبادئ وقيم القوات المسلحة الأردنية، قمنا اليوم بتجهيز 1000 طرد خيري، تضمنت مواد غذائية وإغاثية، ليتم توزيعها للأهل في جنوب قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
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