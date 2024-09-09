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المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات غذائية لأهالي غزة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 09-09-2024 05:52 م
الوكيل الإخباري-    وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3، اليوم الاثنين، مساعدات غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة ودعماً لصمودهم.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى: "استكمالاً لدور المستشفى الإنساني والإغاثي، والذي يجسد مبادئ وقيم القوات المسلحة الأردنية، قمنا اليوم بتجهيز 1000 طرد خيري، تضمنت مواد غذائية وإغاثية، ليتم توزيعها للأهل في جنوب قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
 
gnews

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