“المستقلة للانتخاب” تنشر التقرير التفصيلي للانتخابات النيابية 2024

04:15 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن نشر تقريرها التفصيلي النهائي حول مجريات العملية الانتخابية للانتخابات النيابية لعام 2024، التي أُجريت في العاشر من أيلول الماضي. ويأتي إصدار التقرير، الذي تم رفعه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وإرساله لنشره في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى أحكام المادة (12) الفقرة (س) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته. اضافة اعلان





ويغطي التقرير مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من إعداد جداول الناخبين وتجهيز مراكز الاقتراع، مرورًا بإجراءات يوم الاقتراع وفرز الأصوات، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية. كما يتضمن استعراضًا للتحديات التي واجهتها الهيئة أثناء إدارة العملية الانتخابية، والإجراءات التي اتُّخذت لضمان النزاهة والشفافية، بما يعكس التزام الهيئة بأعلى معايير الإدارة الانتخابية.



وأكدت الهيئة أن التقرير يُعد مرجعًا مهمًا للأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الانتخابي، حيث يُقدِّم دراسة معمَّقة للتجربة الديمقراطية الأردنية. كما يُبرز التقرير دور الهيئة في توثيق التجربة الانتخابية بشكل يُعزز الشفافية ويُسهم في تطوير العملية الانتخابية.



وأشارت الهيئة إلى أن نشر هذا التقرير يأتي ضمن مساعيها لتعزيز التشاركية وتكريس مبدأ المساءلة في العملية الانتخابية. وأوضحت أن التقرير يُتيح للجمهور والمهتمين فرصة الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الانتخابية.



ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب جميع الباحثين والمهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التقرير، الذي يشتمل على ملخص تفصيلي لكل مراحل العملية الانتخابية.