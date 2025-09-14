الأحد 2025-09-14 05:32 م
 

"المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الأحد، 14-09-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني الأحد، جداول الناخبين المحدثة استناداً إلى مكان الإقامة الدائم حتى 30 – 6 – 2025، عملاً بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، ووفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

اضافة اعلان


ونصت المادة (7 – أ – 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.


وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.


للاطلاع على جداول الناخبين (انقر هنا)

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء

مصر تثق بترامب لإنهاء معاناة الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي

عربي ودولي مصر تثق بترامب لإنهاء معاناة الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي

زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا

أخبار الشركات زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتعيين ريم أبو دلبوح عضوا في مجلس الأعيان

اا

المرأة والجمال فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان

أخبار محلية ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج

خاص بالوكيل السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة