"المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

الوكيل الإخباري- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني الأحد، جداول الناخبين المحدثة استناداً إلى مكان الإقامة الدائم حتى 30 – 6 – 2025، عملاً بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، ووفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ونصت المادة (7 – أ – 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.



وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.