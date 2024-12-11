الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب

واستمعت جلالتها من متصرف سحاب الدكتور علي مواس، ورئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، إلى ملخص حول تخصيص جزء من الملعب البلدي لإقامة ممشى ومساحات مخصصة للعائلات.
وتبادلت جلالتها الحديث مع السيدات، وقدمت لهن الشكر على الاستقبال، وقالت "نحن على أبواب سنة جديدة، إن شاء الله تكون سنة خير عليكم وعلى أولادكم وأهلكم، وعلى بلدنا".
وأضافت "بدون شك هذه السنة كانت صعبة وبالنا بقي مشغولاً بكل ما يحدث حولنا لأهلنا في غزة والضفة وظروفهم التي لا يتحملها بشر".
وقالت "كنا نعتقد أنه بالنسبة للعالم كل البشر متساويين في إنسانيتهم وحقوقهم، إلا انه للأسف اكتشفنا وجود معايير مختلفة، ونحن في الأردن سنبقى ثابتين على القيم التي تربينا عليها: قيم الإنسانية والعطاء والمحبة والمودة والترابط، قيم أراها في أهلي بالأردن كلما ألتقي بهم".
وأضافت " نشكر الله على هذه النِعم كل يوم، وأكيد أحلى نعمة لي هذه السنة كانت حفيدتي إيمان التي أنسى نفسي معها".
--(بترا)
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