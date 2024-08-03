الملك: أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما

وقال جلالته في التغريدة "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".
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