الملك: أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما

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الوكيل الاخباري - نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة اليوم السبت بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.