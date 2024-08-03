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الملك: أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما

ولي العهد والأميرة رجوة
ولي العهد والأميرة رجوة




 

السبت، 03-08-2024 07:44 ص

 الوكيل الاخباري -  نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة اليوم السبت بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.


وقال جلالته في التغريدة "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

gnews

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