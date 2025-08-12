توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ اليوم الثلاثاء، من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل نتيجة لوجود عطل فني.

وقد تسبب هذا العطل بإيقاف الضخ من هذه الآبار التي تزود خزان زبدا بالمياه.



وباشرت فرق الصيانة بشركة مياه اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر بإجراء أعمال الصيانة، لتشغيل المحطة وإعادة التزويد المائي بأسرع وقت ممكن. وفقا لبيان صدر عن الشركة.