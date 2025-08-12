الضمان الاجتماعي تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري

12:08 م

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل على خطورة الإجهاد الحراري الذي قد يُصيب العاملين نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ولفترات طويلة، مبينةً أن الإجهاد الحراري هو حالة صحية تسبب تعباً شديداً ودواراً وتعرقاً مفرطاً، وقد تتطور – في حال عدم معالجتها – إلى ضربة شمس خطيرة.





وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي إن الأعمال التي تتسبب بارتفاع مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري تشمل العمل في العراء تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة، مثل عمّال النظافة والبناء والمزارعين، إضافة إلى الأعمال تحت سطح الأرض كالمناجم والأنفاق، وكذلك العمل بجوار الأفران والمصاهر مثل صناعة الحديد والصلب أو أمام أفران المخابز، وغيرها من المهن التي تقتضي طبيعة عملها التعرض المباشر لأشعة الشمس.



وبيّنت المؤسسة أن أبرز أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في الصداع، والدوار، وضعف التركيز، والتعرق الشديد أو توقف التعرق، والتشنجات العضلية، وصولاً إلى الإغماء، مشددة على أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى ضربة شمس خطيرة.



وفي هذا السياق، دعت المؤسسة العاملين في القطاعات المعرضة للحرارة المرتفعة إلى اتباع إجراءات الوقاية، والتي تشمل شرب كميات كافية من الماء بانتظام، وارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة اللون، وتجنب العمل خلال أوقات الذروة قدر الإمكان، وأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو باردة.



كما ناشدت المؤسسة أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم، وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للحد من المخاطر، وضمان سلامة العاملين خلال الأجواء الحارة.