الثلاثاء 2025-08-12 12:14 م
 

الضمان الاجتماعي تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:08 م
الوكيل الإخباري-   أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل على خطورة الإجهاد الحراري الذي قد يُصيب العاملين نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ولفترات طويلة، مبينةً أن الإجهاد الحراري هو حالة صحية تسبب تعباً شديداً ودواراً وتعرقاً مفرطاً، وقد تتطور – في حال عدم معالجتها – إلى ضربة شمس خطيرة.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي إن الأعمال التي تتسبب بارتفاع مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري تشمل العمل في العراء تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة، مثل عمّال النظافة والبناء والمزارعين، إضافة إلى الأعمال تحت سطح الأرض كالمناجم والأنفاق، وكذلك العمل بجوار الأفران والمصاهر مثل صناعة الحديد والصلب أو أمام أفران المخابز، وغيرها من المهن التي تقتضي طبيعة عملها  التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وبيّنت المؤسسة أن أبرز أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في الصداع، والدوار، وضعف التركيز، والتعرق الشديد أو توقف التعرق، والتشنجات العضلية، وصولاً إلى الإغماء، مشددة على أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى ضربة شمس خطيرة.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة العاملين في القطاعات المعرضة للحرارة المرتفعة إلى اتباع إجراءات الوقاية، والتي تشمل شرب كميات كافية من الماء بانتظام، وارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة اللون، وتجنب العمل خلال أوقات الذروة قدر الإمكان، وأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو باردة.

كما ناشدت المؤسسة أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم، وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للحد من المخاطر، وضمان سلامة العاملين خلال الأجواء الحارة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري

3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

فلسطين 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

5 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة

فلسطين 5 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة

فق

فن ومشاهير بعد حملة تشويه.. حسين الجسمي يتحرك قانونيا في مصر

فل

فن ومشاهير يومي ترد على "الحسودين" وتكشف كم كلّف زفافها الأسطوري - فيديو

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء 30 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء

صورة جوية للعاصمة عمان

أخبار محلية تحذيرات للمواطنين والمقيمين في ظل الأجواء الحارة التي تؤثر على المملكة

ال

منوعات طفل ينجح في إنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار باليمن - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة