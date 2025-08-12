خصم 25% على تذاكر تلفريك عجلون خلال مهرجان الصيف

ويمنح المهرجان خصمًا بنسبة 25% على تذاكر التلفريك للأردنيين والأجانب طوال فترة الفعاليات، إلى جانب عروض خاصة في المطاعم والمقاهي داخل المشروع.
وقال المدير العام للمناطق التنموية إن المهرجان لا يقتصر على رحلات التلفريك، بل يتضمّن فعاليات موسيقية وثقافية تعكس رؤية المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، لجعل المشروع مركزًا سياحيًا وثقافيًا يجمع بين الترفيه والتراث.
ويستمر المهرجان حتى 23 آب، ويتضمّن عروضًا فنية بمشاركة الفنانين حسام ووسام اللوزي، وفرقتي الحسين وكفرنجة، إضافة إلى بازار يضم أكثر من 80 عارضًا لمنتجات وحرف يدوية محلية، وفعاليات ترفيهية تناسب جميع الأعمار.
