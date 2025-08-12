الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

جورجينا رودريغيز تحتفل بخطوبتها على نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو - صورة

جورجينا رودريغيز و كريستيانو رونالدو
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   سيطر الفرح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان جورجينا رودريغيز خطوبتها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ونشرت جورجينا عبر حسابها في إنستغرام صورة لخاتم خطوبة مرصع بالألماس، معلقة:
"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas"
أي: "نعم، أوافق في هذه وفي كل حياتي".

تلقى الثنائي العديد من التهاني من الجمهور والمشاهير، وسط تعبيرات حب ودعم واسعة.


بدأت قصة حبهما عام 2016 في مدريد، حين كانت جورجينا تعمل في متجر "غوتشي"، وتطورت العلاقة بسرعة إلى ارتباط رسمي في 2017. أنجبا معًا طفلتهم آلانا مارتينا، وتوأمًا في 2022، لكن للأسف فقدوا الطفل الذكر أثناء الولادة، فيما نُجت شقيقته بيلا إسميرالدا.


اليوم، تشكل جورجينا دعمًا أساسيًا لعائلة رونالدو الكبيرة التي تضم أطفاله الآخرين، ما يعكس ترابطًا عائليًا مليئًا بالمحبة.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

