الثلاثاء 2025-08-12 02:03 م
 

إطلاق خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني تجريبيا اعتبارا من أيلول

وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب
الثلاثاء، 12-08-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-   أطلق وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة، إطلاق جواز السفر الإلكتروني تجريبيا اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل عبر تطبيق سند.

 
 
