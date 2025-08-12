وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري قبيل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا

ويأتي اللقاء قُبَيل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري الأميركي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، والذي يُعقَد في مقر الوزارة.
ويحضر الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية من الدول الثلاث.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات للمواطنين والمقيمين في ظل الأجواء الحارة التي تؤثر على المملكة
-
قرار هام من وزارة التربية بخصوص طلبة توجيهي جيل 2007
-
توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل
-
خصم 25% على تذاكر تلفريك عجلون خلال مهرجان الصيف
-
حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري قبيل اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية
-
العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة
-
حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر
-
احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية