وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري قبيل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا

الوكيل الإخباري-   اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي⁦‪‬⁩، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في مقر الوزارة⁦‪‬⁩، الثلاثاء.

ويأتي اللقاء قُبَيل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري الأميركي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، والذي يُعقَد في مقر الوزارة.


ويحضر الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية من الدول الثلاث.

 
 
