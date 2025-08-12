الثلاثاء 2025-08-12 12:15 م
 

يومي ترد على "الحسودين" وتكشف كم كلّف زفافها الأسطوري - فيديو

يومي وزوجها
 
الثلاثاء، 12-08-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-  خرجت خبيرة التجميل يمنى خوري، المعروفة باسم "دكتور يومي"، عن صمتها للرد على الجدل الذي أثير حول زفافها الفاخر الذي أُقيم على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا، خاصة ما طُرح بشأن تصرفات زوجها رجل الأعمال البريطاني من أصل تركي، غورهان كزيليوز، والتي اعتبرها البعض دليلاً على "عدم راحته" خلال الحفل.

يومي نشرت مقاطع فيديو عبر حساباتها، أوضحت فيها أن زوجها لا يتحدث العربية، ما جعله يبدو غريبًا وسط أجواء العرس التي كانت بالكامل بالعربية، من كلمات الحضور وحتى الوصلات الفنية. وأضافت:
"لو ما بيحبني، ما كان قلي بعرسي: شو بدك أعملي؟ لو بدك تروحي القمر، هاتروحي القمر. هذا هو الحب وهذه هي الرجولية".


أما عن فستانها من توقيع Dolce & Gabbana، فقالت إنه صُمم خصيصًا لها خلال أقل من شهر، وتجاوزت تكلفته ما يُشاع (بين 30 و150 ألف دولار)، مشيرة إلى أنه أغلى بكثير، وأنها ستضعه في إطار زجاجي لدى عودتها إلى دبي لحمايته.


فيما ذكرت بعض الصفحات أن الفستان كلف مليون دولار.


كما كشفت يومي عن مفاجأتها بحضور عدد من الأشخاص غير المدعوين إلى الحفل، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بوجودهم مسبقًا.

 

 

 

 

 

 

 

لبنان 24 

 
 
