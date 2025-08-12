الثلاثاء 2025-08-12 12:14 م
 

قرار هام من وزارة التربية بخصوص طلبة توجيهي جيل 2007

الوكيل الإخباري-   وافقت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم فيما يخص طلبة جيل 2007 وهم آخر جيل على النظام القديم، بأن تتم معاملتهم وفقًا للتعليمات القديمة فيما يتعلق برفع المعدل على الدورة التكميلية المقبلة، وهذا يعني بأنه يسمح لطلبة جيل 2007 فما قبل بتسجيل عدد غير محدد من المباحث، وتُحتسب لهم العلامة الأعلى، باستثناء طلبة رفع المعدل (الذين حققوا 50% فأكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث)، حيث تُحتسب لهم العلامة الأحدث.اضافة اعلان


فيما تسري التعليمات الجديدة للثانوية العامة على طلبة جيل 2008 فما بعد، وتنص على أن يتقدّم الطالب بعدد غير محدد من المرات لإعادة المباحث التي لم يحقق فيها 50% من العلامة، أما المباحث التي حصل على 50% من علامتها، فيحق له إعادة مبحثين منها بحد أقصى لغايات رفع المعدل.
 
 
