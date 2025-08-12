قرار هام من وزارة التربية بخصوص طلبة توجيهي جيل 2007

فيما تسري التعليمات الجديدة للثانوية العامة على طلبة جيل 2008 فما بعد، وتنص على أن يتقدّم الطالب بعدد غير محدد من المرات لإعادة المباحث التي لم يحقق فيها 50% من العلامة، أما المباحث التي حصل على 50% من علامتها، فيحق له إعادة مبحثين منها بحد أقصى لغايات رفع المعدل.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
