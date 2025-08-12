الثلاثاء 2025-08-12 02:04 م
 

بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

الثلاثاء، 12-08-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الثلاثاء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية في دورتها الثالثة والثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واستقبل حسان في دار رئاسة الوزراء نظيره مدبولي، قبيل ترؤسهما اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية في دورتها الثَّالثة والثلاثين.


وتعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة برئاسة حسَّان ومدبولي، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.

 
 
خ

