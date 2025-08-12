بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

الوكيل الإخباري- بدأت الثلاثاء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية في دورتها الثالثة والثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

اضافة اعلان



واستقبل حسان في دار رئاسة الوزراء نظيره مدبولي، قبيل ترؤسهما اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية في دورتها الثَّالثة والثلاثين.