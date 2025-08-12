بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

واستقبل حسان في دار رئاسة الوزراء نظيره مدبولي، قبيل ترؤسهما اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية في دورتها الثَّالثة والثلاثين.
وتعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة برئاسة حسَّان ومدبولي، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.
