الثلاثاء 2025-08-12 12:15 م
 

بعد حملة تشويه.. حسين الجسمي يتحرك قانونيا في مصر

حسين الجسمي
 
الثلاثاء، 12-08-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   تقدم المحامي المصري حسين عثمان، وكيل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، ضد ملحن وصاحب شركة إنتاج، بتهم تتعلق بالسب والقذف، وتزوير مستندات رسمية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لابتزاز موكله والحصول على أموال بغير وجه حق.

وأوضح المحامي في البلاغ رقم 5927 أن المتهم نشر عبر صفحته على "فيسبوك" منشورات تسيء للفنان الجسمي، متهمًا إياه بسرقة لحن، وأرفق تلك الادعاءات بشهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية. لكن الجمعية نفت رسميًا إصدار أي شهادات تُدين الجسمي، مؤكدة أن الوثيقة مزورة، وقد تم التحايل للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضائها.


وبحسب التحقيقات، تم استدعاء المتهم من قِبل مباحث التوثيق والمعلومات، وتبين وجود المنشورات المسيئة على صفحته الشخصية، بينما تم إحالة الموظفين المتورطين في التزوير إلى التحقيق.


الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، شددت في بيانها على التزامها بالشفافية، وأكدت عدم التساهل مع أي تزوير أو تحايل يسيء لمكانتها المهنية.

 

ارم نيوز 

 
 
