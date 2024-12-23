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الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 23-12-2024 06:05 م

الوكيل الإخباري-   قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، "في عام اليوبيل الفضي، سعدت بزيارة أهلي وربعي في أردننا الغالي، فهم خير سند على مدى السنين. وكلي فخر بإرث وطننا وحضارته الممتدة وإنجازات أبنائه وبناته".

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وأضاف جلالته في تغريدة له عبر منصة إكس، مساء الاثنين، "الأردن بمكانته وأهله النشامى، مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال. سيبقى الأردن قويا بكم ويعمر بسواعدكم. على العهد دوما معكم".

 
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