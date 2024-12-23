الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال

وأضاف جلالته في تغريدة له عبر منصة إكس، مساء الاثنين، "الأردن بمكانته وأهله النشامى، مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال. سيبقى الأردن قويا بكم ويعمر بسواعدكم. على العهد دوما معكم".
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
83 الف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس
-
مديرية الأمن العام تحتفل بتوزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2024
-
"الهاشمية" و"الأوراق المالية" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مهارات الطلبة
-
اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية وبورصة عمان
-
انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"
-
السرحـان يفوز برئاسـة المجموعـة الأورومتوسطيـة لمنظمـي الاتصـالات
-
الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد