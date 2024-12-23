الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال

الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، "في عام اليوبيل الفضي، سعدت بزيارة أهلي وربعي في أردننا الغالي، فهم خير سند على مدى السنين. وكلي فخر بإرث وطننا وحضارته الممتدة وإنجازات أبنائه وبناته".

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