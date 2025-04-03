الخميس 2025-04-03 03:54 م
 

الملك والرئيس الألماني يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الملك والرئيس الألماني
الملك والرئيس الألماني
 
الخميس، 03-04-2025 03:11 م
الوكيل الإخباري-     بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، اليوم الخميس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.اضافة اعلان


وأكد جلالته اعتزازه بمتانة العلاقات بين الأردن وألمانيا، والحرص على توسيع التعاون في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتعليمية منها.

وبحث اللقاء أبرز قضايا الإقليم، بما فيها التطورات في غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان، إذ جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.
 
gnews

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