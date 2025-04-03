الملك والرئيس الألماني يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأكد جلالته اعتزازه بمتانة العلاقات بين الأردن وألمانيا، والحرص على توسيع التعاون في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتعليمية منها.
وبحث اللقاء أبرز قضايا الإقليم، بما فيها التطورات في غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان، إذ جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.
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