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الملك والرئيس الإندونيسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي

جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الإندونيسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي
جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الإندونيسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي
 
الإثنين، 14-04-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري-   شهد جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الزراعية والتعليمية والدينية.
وأكد جلالة الملك أهمية دور إندونيسيا على المستوى الدولي، بقيادة الرئيس سوبيانتو، في تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الحالية في المنطقة.

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وأشاد جلالة الملك بما حققته إندونيسيا خلال السنوات الماضية من تقدم، ما يشكل فرصا كبيرة يمكن الاستفادة منها بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي.


وقال الرئيس الإندونيسي إن الأردن وإندونيسيا أصدقاء منذ زمن طويل، معربا عن تضامن بلاده مع الأردن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.


وأعرب الرئيس الإندونيسي عن تقديره لقيادة جلالة الملك الحكيمة في تحقيق التقدم للأردن، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، لا سيما الزراعية منها.
وركزت المباحثات على آليات توسيع آفاق التعاون، خصوصا في المجالات الدفاعية، والتعليمية، والزراعية، والدينية.

 
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