 
الإثنين 2025-01-20 05:22 م
 

الملك يؤكد استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية

الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب
الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب
الإثنين، 20-01-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.

اضافة اعلان


وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة إنجاز مشاريع القوانين المدرجة على أجندة مجلس النواب.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تعاون المجلس مع الحكومة للمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.


وحول التطورات الإقليمية، أكد جلالته استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.


بدوره، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس حريص على التعاون مع الحكومة في مواصلة تنفيذ التحديث بمساراته الثلاثة، مشددا على التزام النواب بتعزيز العمل الحزبي وتكثيف التواصل مع المواطنين.


وأشار إلى أهمية تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مؤكدا دعم مجلس النواب لكل الخطوات والإجراءات التي تسهم في نجاح عمله لتطوير القطاع.


وأعرب الصفدي عن فخر مجلس النواب بمواقف الأردن الإقليمية والدولية، بقيادة جلالة الملك.
وقدم أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب مداخلات خلال اللقاء، تناولت الجهود المبذولة لتجويد العمل البرلماني ودعم إجراءات الحكومة في تنفيذ التحديث الإداري.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة

أخبار محلية الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى

طلبة مدارس - ارشيفية

أخبار محلية وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية لجنة التخطيط في وزارة التربية تناقش عددا من القضايا التعليمية

علم لبنان

عربي ودولي الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة

الزرقاء

أخبار محلية "مجلس محافظة الزرقاء" يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية

عجلون

أخبار محلية "المناطق الحرة والتنموية" تحتفل بيوم الشجرة في عجلون

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035 والإصابات إلى 111,091 منذ بدء العدوان

ت

فلسطين "أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية لغزة



 




الأكثر مشاهدة