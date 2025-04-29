الثلاثاء 2025-04-29 03:54 م
 

الملك يؤكد دعم الأردن لجهود العراق في استضافة القمة العربية الشهر المقبل

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن جهود العراق في استضافة الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية الشهر المقبل.


وأشار جلالته إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون مع العراق وإدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويخدم القضايا العربية.


وتناول الاتصال الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، والعمل للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع في الإقليم.

 
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