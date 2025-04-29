الملك يؤكد دعم الأردن لجهود العراق في استضافة القمة العربية الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن جهود العراق في استضافة الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية الشهر المقبل.



وأشار جلالته إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون مع العراق وإدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويخدم القضايا العربية.