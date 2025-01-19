الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري، والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية.

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