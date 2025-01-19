الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية.
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