الأربعاء 2025-08-20 03:32 م
 

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأربعاء، 20-08-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد جلالته خلاله ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.

وشدد جلالة الملك خلال الاتصال، الذي جرى اليوم الأربعاء، على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية لكل مناطق غزة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الأردن وفرنسا لتكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع.


وأعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة "E1".


وأشار جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين، لافتا إلى أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم.


كما تناول الاتصال مجمل التطورات في المنطقة، ودور الأردن في دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما وتعزيز استقرارهما.

 
 
