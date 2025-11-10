الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وأكد جلالتاهما متانة العلاقات الثنائية، الممتدة لأكثر من 70 عاما، وعمق الصداقة بين العائلة الهاشمية، والأسرة الإمبراطورية اليابانية.
وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، الشراكةالاستراتيجية بين الأردن واليابان وسبل توسيع التعاون، فضلا عن بحث مجمل المستجدات في الشرق الأوسط.
