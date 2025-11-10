الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

اضافة اعلان



وأكد جلالتاهما متانة العلاقات الثنائية، الممتدة لأكثر من 70 عاما، وعمق الصداقة بين العائلة الهاشمية، والأسرة الإمبراطورية اليابانية.