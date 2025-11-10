الإثنين 2025-11-10 10:27 م
 

ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار اليورو

الإثنين، 10-11-2025 10:15 م

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً في تداولات اليوم الاثنين، وفقاً لمراكز المال البريطانية، إذ ارتفع بنسبة 0.02 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليبلغ 1.31499 دولار أميركي.

كما صعد الإسترليني أيضاً بنسبة 0.11 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.13884 يورو.

 

بترا

 
 
