الثلاثاء 2025-04-01 05:12 م
 

الملك يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا غدا

جلالة الملك عبدالله الثاني.
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 01-04-2025 03:15 م
الوكيل الإخباري-   يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا.اضافة اعلان


وفي برلين، يشارك جلالته بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.

كما يعقد جلالة الملك في برلين سلسلة من اللقاءات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني وممثلين عن مراكز الدراسات الرئيسة وشركات ومؤسسات اقتصادية وتجارية.

وفي صوفيا، يعقد جلالته مباحثات مع الرئيس البلغاري رومن راديف، ويترأس معه جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بحضور رؤساء دول ووفود وممثلي منظمات شريكة.
 
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