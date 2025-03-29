السبت 2025-03-29 05:36 م
 

الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع قادة دول شقيقة بقرب حلول عيد الفطر

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جلالة الملك عبدالله الثاني
 
السبت، 29-03-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني مع قادة دول بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، السبت.

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فقد تبادل جلالته التهاني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

 
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