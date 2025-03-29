الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع قادة دول شقيقة بقرب حلول عيد الفطر

فقد تبادل جلالته التهاني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
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