الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدﷲ، الثلاثاء، قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، في القصر الرسولي.

وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الحرص على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية في الأردن ورعايتها، خاصة موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس).



وركز اللقاء، الذي يعتبر الأول لجلالته بالبابا لاون الرابع عشر منذ تنصيبه، على العلاقات الوثيقة بين الأردن والفاتيكان، وسبل التعاون لتحقيق السلام، وتعزيز قيم التسامح والحوار.



ووجه جلالة الملك دعوة للبابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في المملكة.



وشدد جلالته على استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقدسات.



وبالحديث عن الأوضاع في غزة، نبه جلالته إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية لجميع المناطق.



ولفت جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويحقق الازدهار لشعوب الإقليم.