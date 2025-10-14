الثلاثاء 2025-10-14 10:59 م
 

الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن

ا
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 14-10-2025 10:04 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدﷲ، الثلاثاء، قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، في القصر الرسولي.

اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الحرص على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية في الأردن ورعايتها، خاصة موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس).


وركز اللقاء، الذي يعتبر الأول لجلالته بالبابا لاون الرابع عشر منذ تنصيبه، على العلاقات الوثيقة بين الأردن والفاتيكان، وسبل التعاون لتحقيق السلام، وتعزيز قيم التسامح والحوار.


ووجه جلالة الملك دعوة للبابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في المملكة.


وشدد جلالته على استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقدسات.


وبالحديث عن الأوضاع في غزة، نبه جلالته إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية لجميع المناطق.


ولفت جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويحقق الازدهار لشعوب الإقليم.


وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، المساعي المشتركة لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

فلسطين إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات

أخبار محلية الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية بين الأردن وبريطانيا

أخبار محلية ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية بين الأردن وبريطانيا

ا

فلسطين ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه

بعد إصابة 33 شخص .. الأمن يعلن السيطرة على تسرب حامض الكبريتيك داخل مصنع بالعقبة

أخبار محلية بعد إصابة 33 شخص .. الأمن يعلن السيطرة على تسرب حامض الكبريتيك داخل مصنع بالعقبة

أبو زيد: 72 ساعة تظهر قدرة المقاومة في غزة على التكيف

خاص بالوكيل أبو زيد: 72 ساعة تظهر قدرة المقاومة في غزة على التكيف

الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

أخبار محلية الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

ا

أخبار محلية الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة