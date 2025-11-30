مقتل 4 بعد إطلاق نار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي بولاية كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الامريكية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد إطلاق النار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال كاليفورنيا مساء السبت.

وقال جاسون لي نائب رئيس بلدية ستوكتون في منشور على فيسبوك إن إطلاق النار وقع خلال حفل عيد ميلاد طفل.