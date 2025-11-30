الأحد 2025-11-30 09:55 ص

مقتل 4 بعد إطلاق نار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي بولاية كاليفورنيا

الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة الامريكية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد إطلاق النار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال كاليفورنيا مساء السبت.

وقال جاسون لي نائب رئيس بلدية ستوكتون في منشور على فيسبوك إن إطلاق النار وقع خلال حفل عيد ميلاد طفل.


وأضاف "أنا على اتصال... بمسؤولي السلامة العامة للوقوف على تفاصيل الواقعة وسأسعى جاهدا للحصول على إجابات".

 
 


