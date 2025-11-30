حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى

وكان في استقبال الجاهة التي ضمت ذوات ورجالات من مختلف القطاعات في الأردن وعلى رأسهم والد العريس الحاج هاني محمود حبيبة، وأشقاء العريس، محمود ومنذر ومهند حبيبة، آل دروزة وأقرباؤهم وأصدقاؤهم وذوات من رجالات الأردن.
ولبّى طلب الجاهة عن آل دروزة، سماحة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني الذي أكد على طيب خُلق الشاب المهذب مهدي حبيبة الذي ينتمي إلى عائلة أردنية لطالما عُرِفت بأخلاقها الحميدة، وبطيب تربية أبنائها.
وأثني الشيخان الحسنات والكيلاني على عائلتي حبيبة ودروزة الممتدتان في الأردن عبر أجيالٍ وأجيال من الرجالات الكرام.
وأكد الشيخان على أهمية المصاهرة والنسب امتثالاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف لتكوين الأسرة وبناء المجتمع المترابط.
وتقدم الحضور خلال مراسم الجاهة التي أُقيمت في مجمع حبيبة بالعاصمة عمان، بخالص أمنيات المباركة والتوفيق للخطيبين وللعائلتين الكريمتين.
-
أخبار متعلقة
-
محمد سعادة يدخل القفص الفضي
-
طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا
-
الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة
-
تهنئة حارة للدكتور خلدون الشقّارين بحصوله على درجة الدكتوراه
-
تهنئة الملازم اول محمد احمد حميدان بمناسبة الترفيع
-
تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات
-
المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع
-
تهنئة للعقيد زيد الوكيل بمناسبة الترفيع