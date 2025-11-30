حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة مساء السبت الموافق 29/11/2025 من آل حبيبة الكرام برئاسة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، سماحة الدكتور أحمد الحسنات، إلى آل دروزة الكرام لطلب يد كريمتهم الآنسة رند حسان عبدالمعطي دروزة، إلى الشاب المهذب مهدي هاني محمود حبيبة.

وكان في استقبال الجاهة التي ضمت ذوات ورجالات من مختلف القطاعات في الأردن وعلى رأسهم والد العريس الحاج هاني محمود حبيبة، وأشقاء العريس، محمود ومنذر ومهند حبيبة، آل دروزة وأقرباؤهم وأصدقاؤهم وذوات من رجالات الأردن.



ولبّى طلب الجاهة عن آل دروزة، سماحة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني الذي أكد على طيب خُلق الشاب المهذب مهدي حبيبة الذي ينتمي إلى عائلة أردنية لطالما عُرِفت بأخلاقها الحميدة، وبطيب تربية أبنائها.



وأثني الشيخان الحسنات والكيلاني على عائلتي حبيبة ودروزة الممتدتان في الأردن عبر أجيالٍ وأجيال من الرجالات الكرام.



وأكد الشيخان على أهمية المصاهرة والنسب امتثالاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف لتكوين الأسرة وبناء المجتمع المترابط.



وتقدم الحضور خلال مراسم الجاهة التي أُقيمت في مجمع حبيبة بالعاصمة عمان، بخالص أمنيات المباركة والتوفيق للخطيبين وللعائلتين الكريمتين.














































































