الأحد 2025-11-30 09:55 ص

حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى

الأحد، 30-11-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   توجهت جاهة كريمة مساء السبت الموافق 29/11/2025 من آل حبيبة الكرام برئاسة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، سماحة الدكتور أحمد الحسنات، إلى آل دروزة الكرام لطلب يد كريمتهم الآنسة رند حسان عبدالمعطي دروزة، إلى الشاب المهذب مهدي هاني محمود حبيبة.

وكان في استقبال الجاهة التي ضمت ذوات ورجالات من مختلف القطاعات في الأردن وعلى رأسهم والد العريس الحاج هاني محمود حبيبة، وأشقاء العريس، محمود ومنذر ومهند حبيبة، آل دروزة وأقرباؤهم وأصدقاؤهم وذوات من رجالات الأردن.


 ولبّى طلب الجاهة عن آل دروزة، سماحة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني الذي أكد على طيب خُلق الشاب المهذب مهدي حبيبة الذي ينتمي إلى عائلة أردنية لطالما عُرِفت بأخلاقها الحميدة، وبطيب تربية أبنائها.


وأثني الشيخان الحسنات والكيلاني على عائلتي حبيبة ودروزة الممتدتان في الأردن عبر أجيالٍ وأجيال من الرجالات الكرام.


وأكد الشيخان على أهمية المصاهرة والنسب امتثالاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف لتكوين الأسرة وبناء المجتمع المترابط.


وتقدم الحضور خلال مراسم الجاهة التي أُقيمت في مجمع حبيبة بالعاصمة عمان، بخالص أمنيات المباركة والتوفيق للخطيبين وللعائلتين الكريمتين.

 


Image1_1120253094137879393026.jpg
Image2_1120253094137879393026.jpg
Image3_1120253094137879393026.jpg
Image4_1120253094137879393026.jpg 


Image1_1120253094025941161692.jpg
Image2_1120253094025941161692.jpg
Image3_1120253094025941161692.jpg
Image4_1120253094025941161692.jpg

 


Image1_1120253093943450980391.jpg
Image2_1120253093943450980391.jpg
Image3_1120253093943450980391.jpg
Image4_1120253093943450980391.jpg

 

 

Image1_1120253085022272172221.jpg
Image2_1120253085022272172221.jpg
Image3_1120253085022272172221.jpg
Image4_1120253085022272172221.jpg
Image1_1120253085045822472813.jpg
Image2_1120253085045822472813.jpg
Image3_1120253085045822472813.jpg
Image4_1120253085045822472813.jpg
Image1_1120253085111544377844.jpg
Image2_1120253085111544377844.jpg
Image3_1120253085111544377844.jpg
Image4_1120253085111544377844.jpg
Image1_1120253085148377034360.jpg
Image2_1120253085148377034360.jpg
Image3_1120253085148377034360.jpg
Image4_1120253085148377034360.jpg
Image1_1120253085224162656430.jpg
Image2_1120253085224162656430.jpg
Image3_1120253085224162656430.jpg
Image1_1120253085331569105922.jpg
Image2_1120253085331569105922.jpg
Image3_1120253085331569105922.jpg
Image4_1120253085331569105922.jpg


Image1_112025309390259153623.jpg

 
 


