"النزاهة" تواصل عقد اللقاءات التوعوية والتثقيفية

الوكيل الإخباري- واصلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنظيم اللقاءات التوعوية والمحاضرات التثقيفية بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة، بهدف التعريف بعمل الهيئة وتعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية.

