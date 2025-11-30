الأحد 2025-11-30 09:56 ص

"النزاهة" تواصل عقد اللقاءات التوعوية والتثقيفية

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الأحد، 30-11-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنظيم اللقاءات التوعوية والمحاضرات التثقيفية بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة، بهدف التعريف بعمل الهيئة وتعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية.

وحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، نظم قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة، 3 لقاءات توعوية مع موظفين من مديريتي أشغال معان وصحة الزرقاء ووزارة الشباب، ومحاضرتين تثقيفيتين لضباط في مركزي تدريب حقوق الإنسان والبحث الجنائي.

 
 


