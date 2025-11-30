"النزاهة" تواصل عقد اللقاءات التوعوية والتثقيفية

وحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، نظم قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة، 3 لقاءات توعوية مع موظفين من مديريتي أشغال معان وصحة الزرقاء ووزارة الشباب، ومحاضرتين تثقيفيتين لضباط في مركزي تدريب حقوق الإنسان والبحث الجنائي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يحضر اليوم حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس الجديد
-
"الزراعة": خلو مهرجان الزيتون من حالات الغش ونتائج فحصه 91% منه بكر ممتاز
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الجيش ينعى محمد البطاينة
-
انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن
-
وزير الشباب يرعى اختتام بطولة "لا للمخدرات نعم للحياة"
-
الامن العام : اصابات بمشاجرة في جرش وضبط جميع الاطراف
-
"الاتحاد من أجل المتوسط" يشدد على إدامة وقف النار بغزة