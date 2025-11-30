مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن في غزة

وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في آب خلال زيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح المؤدي إلى القطاع برفقة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، أن مصر تعمل على خطة لتدريب خمسة آلاف ضابط وعنصر أمن فلسطيني في القاهرة تمهيدا لنشرهم في غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن أكثر من 500 عنصر وضابط في الشرطة تلقّوا في آذار تدريبات عملياتية ونظرية في القاهرة، وإن مئات آخرين يواصلون تدريبات مماثلة منذ نهاية أيلول.
-
أخبار متعلقة
-
6 غارات إسرائيلية شرقي رفح
-
غارة إسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج
-
اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة
-
جيش الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة وينفذ حملة مداهمات واعتقالات
-
أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة
-
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة
-
"تجارة غزة": القيود الإسرائيلية تتسبب باستمرار المجاعة وسوء التغذية في القطاع
-
الشوا: يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط