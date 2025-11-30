الأحد 2025-11-30 09:56 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت
تعبيرية
الأحد، 30-11-2025 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و 25 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 10و 25 قرشا، والليمون 50 و120قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: النقص بمخصصات الأسر العفيفة سببه خطأ فني في نظام المدفوعات وتم معالجته

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

خاص بالوكيل التعليم العالي: إعلان موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مقتل 4 بعد إطلاق نار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي بولاية كاليفورنيا

غزة

فلسطين مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن في غزة

حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى

مناسبات حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى

جلالة الملك عبدﷲ الثاني

أخبار محلية الملك يحضر اليوم حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس الجديد

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

غزة

فلسطين 6 غارات إسرائيلية شرقي رفح



 
 



الأكثر مشاهدة