6 غارات إسرائيلية شرقي رفح

08:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755605 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بشن الطيران الإسرائيلي 6 غارات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف تزامنا مع قصف مدفعي داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس، بحسب مراسل الجزيرة.

تم نسخ الرابط





