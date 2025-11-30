6 غارات إسرائيلية شرقي رفح

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف تزامنا مع قصف مدفعي داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس، بحسب مراسل الجزيرة.
