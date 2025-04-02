الملك يزور جناح جمعية استعادة الأمل الأردنية المشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين

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الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، جناح جمعية استعادة الأمل الأردنية المشاركة في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين. اضافة اعلان





وانطلقت مبادرة استعادة الأمل العام الماضي بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة، إذ تم تركيب أطراف اصطناعية متطورة لأكثر من 415 شخصا تمكنوا من استخدام أطرافهم من جديد في غضون ساعات قصيرة.



وبدأ تنفيذ المبادرة بالتعاون بين عدة جهات، شملت الخدمات الطبية الملكية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة الحوسبة الصحية (حكيم).



واستمع جلالته إلى إيجاز من القائمين على الجمعية، بينوا فيه خطط توسيع أعمالها، وبناء الشراكات مع عدة دول، وتعزيز قدرات المختصين، خصوصا بعد تحويل المبادرة إلى مؤسسة غير ربحية تحت اسم (جمعية استعادة الأمل).



واطلع جلالة الملك لدى زيارته جناح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة ودمجهم في المجتمع، وجهوده في المشاركة بتنظيم القمة ممثلا للأردن.



وزار جلالته معرض التكنولوجيا المساعدة، الذي يضم أحدث الابتكارات بمجال الأطراف الاصطناعية والمعينات السمعية، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.