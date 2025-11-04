الثلاثاء 2025-11-04 05:43 ص
 

البرازيل تسجل أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات غازات الدفيئة منذ 15 عاما

الثلاثاء، 04-11-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت البرازيل العام الماضي أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات غازات الدفيئة منذ 2009، وفق إحصاءات نُشرت الاثنين، ما يعطي دفعا للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خضم تحضيراته لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.اضافة اعلان


وانخفضت الانبعاثات الإجمالية لأكبر دولة في أميركا اللاتينية، بنسبة 16,7% على أساس سنوي، وفق مرصد المناخ البرازيلي، وهو شبكة من المنظمات البيئية غير الحكومية.

ونُسب هذا الانخفاض في الانبعاثات إلى نجاح حكومة لولا في مكافحة إزالة الغابات.

وجاء في بيان للمرصد "تظهر البيانات الجديدة مفاعيل استعادة الحكومة الفدرالية السيطرة على الأوضاع في ما يتصل بمكافحة إزالة الغابات بعد فترة من التفلّت المتعمّد بين عامَي 2019 و2022".

ويتضمّن البيان إشارة إلى سلف لولا اليميني جايير بولسونارو المشكك في تغير المناخ والذي تسارعت في عهده وتيرة إزالة الغابات خلافا للقانون، خصوصا في منطقة الأمازون.
 
 
