البرازيل تسجل أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات غازات الدفيئة منذ 15 عاما

وانخفضت الانبعاثات الإجمالية لأكبر دولة في أميركا اللاتينية، بنسبة 16,7% على أساس سنوي، وفق مرصد المناخ البرازيلي، وهو شبكة من المنظمات البيئية غير الحكومية.
ونُسب هذا الانخفاض في الانبعاثات إلى نجاح حكومة لولا في مكافحة إزالة الغابات.
وجاء في بيان للمرصد "تظهر البيانات الجديدة مفاعيل استعادة الحكومة الفدرالية السيطرة على الأوضاع في ما يتصل بمكافحة إزالة الغابات بعد فترة من التفلّت المتعمّد بين عامَي 2019 و2022".
ويتضمّن البيان إشارة إلى سلف لولا اليميني جايير بولسونارو المشكك في تغير المناخ والذي تسارعت في عهده وتيرة إزالة الغابات خلافا للقانون، خصوصا في منطقة الأمازون.
