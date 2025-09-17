الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

12:00 م

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة.


