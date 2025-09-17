الأربعاء 2025-09-17 12:15 م
 

الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة.
 
 
